CALCIOMERCATO MILAN/ News, Ag.Musacchio: "E' contento e orgoglioso, potrebbe giocare a 3 con Bonucci"

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PARLA L'AGENTE DI MUSACCHIO – Il Milan sta lavorando al fine di completare la rosa dal calciomercato nel più breve tempo possibile in vista del preliminare di Europa League di fine luglio. In difesa i rossoneri per rinforzare il reparto hanno acquistato Mateo Musacchio, centrale argentino proveniente dal Villareal, ma non sembrano intenzionati a fermarsi qui come suggerisce l'interesse per Leonardo Bonucci, in arrivo dalla Juventus. Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l'agente di Musacchio, il procuratore Marcelo Lombilla si è detto tutt'altro che preoccupato riguardo ad un cambio di modulo: "Non l’ho mai visto così felice. Mateo è davvero contento e orgoglioso di vestire la maglia rossonera. Se saprebbe giocare a tre visti i rumors su Bonucci? Assolutamente sì. E’ un ruolo che conosce molto bene. Al Villarreal ha sempre giocato a quattro dietro, ma nel River Plate e in Nazionale è stato impiegato anche come libero in una linea a tre."

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PRUZZO PARLA DI BONUCCI – In questa sessione di calciomercato il Milan sembra voler proseguire con dei veri e propri botti la propria campagna acquisti. Sia a centrocampo, con Lucas Biglia, che in difesa, con Leonardo Bonucci dalla Juventus, i rossoneri stanno stupendo tutti e si stanno ritagliando uno spazio importante per la lotta allo scudetto del prossimo anno. Intervenuto a Radio Radio, l'ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo ha detto la sua opinione sugli aspetti positivi e negativi per Milan e Juventus in merito al trasferimento di Bonucci spiegando: "Quaranta milioni di euro rappresenta un prezzo in linea visti i recenti trasferimenti di mercato. Per la Juve è una perdita importante, il Milan sta costruendo la squadra per vincere il campionato. Questo è un affare incredibile, i rossoneri vanno a prendere il leader della Juve. Il club bianconero ha sacrificato uno dei propri leader per puntare sull'allenatore."

