CALCIOMERCATO MILAN/ News, L'arrivo di Biglia mantiene Badelj a Firenze (Ultime notizie)

Lucas Biglia (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NIENTE DA FARE PER BADELJ – Da diverse finestre di calciomercato il Milan cerca ulteriore qualità da inserire al proprio centrocampo. Dopo una lunga trattativa sembra che il capitano argentino della Lazio Lucas Biglia sia finalmente in arrivo in rossonero, scalzando così le altre alternative presenti sul taccuino della dirigenza. Uno di questi era senza dubbio Milan Badelj, centrocampista croato di proprietà della Fiorentina in scadenza di contratto nel giugno del 2018, ovvero tra un anno. Accostato anche ad altre formazioni come Inter e Roma, Badelj un profilo che piace da tempo ai rossoneri ma l'intenzione della Fiorentina sembra ormai quella di trattenerlo e di usufruire del suo apporto per un'altra stagione per poi lasciarlo partire a parametro zero, libero di accasarsi dove meglio crede.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: AMELIA SU DONNARUMMA – In questa sessione di calciomercato estivo in casa Milan si è vissuto un lungo tormentone di calciomercato relativo a Gianluigi Donnarumma. Raggiunto il rinnovo del contratto, l'ex milanista Marco Amelia si è espresso così al riguardo, interpellato da Sky Sport: "Secondo me per quello che lo avevo conosciuto quando ero al Milan, nonostante la giovane età mi è sembrato maturo e tranquillo Il consiglio più grande è di rimanere così, di mantenere il profillo basso nonostante i riflettori puntati addosso. Il ragazzo ha la testa sulle spalle e le doti tecniche sono grandi. Il mio consiglio è di non rilassarsi mai, di andare a Milanello con la mentalità di migliorarsi ogni giorno e lui ha questa mentalità nella testa. Gli auguro il meglio. Mi metto anche dalla parte di Antonio, è stato descritto come aiutato, ma ha una grande esperienza e per il ruolo che gli è stato dato è più che valido. Gigio ha dimostrato di avere grandi doti, il problema è che Buffon ora è ancora il migliore e lo sarà ancora per del tempo. In questo momento Donnarumma è quello che in prospettiva può essere il portiere della Nazionale per i prossimi dieci anni."

