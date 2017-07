CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Dg.Osasuna: "Su Berenguer ci sono altre squadre ma..." (Ultime notizie)

Alejandro Berenguer (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DG.OSASUNA SU BERENGUER – Per quanto riguarda il reparto avanzato, il Napoli è alla ricerca di nuove valide alternative dal calciomercato per il trio composto da Callejon-Mertens-Insigne, come dimostrato dall'acquisto di Ounas dal Bordeaux. Il nome caldo in orbita azzurra da diverse settimane rimane quello di Alejandro Berenguer, di proprietà dell'Osasuna. Interpellato da Radio Kiss Kiss, il direttore generale del club iberico Francisco Canal si è espresso così riguardo alla partenza del ventiduenne con destinazione Napoli: "Non ci sono novità significative, non rendiamo note le cifre dell’affare per non mancare di rispetto al Napoli. Ci sono altre squadre che seguono Berenguer ma siamo ottimisti per chiudere con la squadra di De Laurentiis." La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per concludere il trasferimento di Berenguer al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KARNEZIS VUOLE GLI AZZURRI – In precedenza vi abbiamo raccontato dell'interesse del Napoli ad aggiudicarsi un nuovo portiere per il futuro in questa sessione di calciomercato estivo e di come il greco Orestis Karnezis dell'Udinese sia proprio vicino agli azzurri in questo senso. Stando alle indiscrezioni di Si Gonfia la Rete su Radio Crc, lo stesso entourage dell'estremo difensore dei bianconeri friulani avrebbe rivelato in via non ufficiale: "Orestis ha voglia di vestire la maglia azzurra anche da secondo, il Napoli è una squadra molto ambiziosa e il ragazzo ha voglia di vincere lo Scudetto. Sappiamo dell’interesse azzurro ma non siamo stati ancora contattati né dal Napoli né dall’Udinese." Aspettando il rinnovo dello spagnolo Pepe Reina dunque, la prossima settimana potrebbe vedere l'arrivo al Napoli di Karnezis.

