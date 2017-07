CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Strinic in uscita dopo il rinnovo di Ghoulam (Ultime Notizie)

Faouzi Ghoulam (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STRINIC VIA DOPO GHOULAM – In casa Napoli si è alle prese coi rinnovi dei contratti di alcuni calciatori in scadenza per questa sessione di calciomercato. Oltre alla ben nota situazione del portiere spagnolo Pepe Reina, che i rumors indicano comunque vicino al prolungamento fino al 2019, gli azzurri devono ancora sistemare il contratto di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino è infatti in scadenza nel giugno del 2018, ovvero tra un anno, ed insieme con i suoi agenti sta lavorando per ottenere un aumento di stipendio così da firmare fino al 2021 per 2,2 milioni di euro a stagione. Una volta raggiunta l'intesa, il Napoli potrà dunque completare la cessione di Ivan Strinic. Il ventinovenne croato vuole giocare da titolare l'anno prossimo in modo da conquistarsi un posto al Mondiale in Russia con la Nazionale ed al momento la destinazione più probabile per Strinic è rappresentata dalla Turchia, dove piace moltissimo al Galatasaray.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: L'OPINIONE DI IMPARATO – La dirigenza del Napoli sta cercando di migliorare un organico già forte in questo calciomercato così da poter puntare allo scudetto nella prossima stagione. Tra giocatori in uscita, rinnovi da firmare ed obiettivi di mercato, il giornalista Gaetano Imparato ha offerto la sua opinione riguardo alle mosse degli azzurri spiegando: "Fa bene il Napoli a confermare Reina e a pensare al suo rinnovo solo in futuro, se lo avrà meritato. Penso che Sepe non voglia fare il dodicesimo ed è pure giusto, questo ragazzo ha bisogno di giocare per dimostrare il suo valore. Quando vedo giocare Diawara mi riconcilio col calcio, mi aspetto la sua esplosione e anche quella di Rog e Zielinski. Questi giovani possono diventare il valore aggiunto del Napoli. Ibrahimovic? Serve un giocatore simile per la difesa, non per l’attacco. Sarebbe da folli rompere gli equilibri del reparto offensivo che sono perfetti."

