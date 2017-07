CALCIOMERCATO ROMA/ News, Emergono nuovi dettagli sul possibile contratto di Mahrez, Mesbah lo consiglia

Riyad Mahrez (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: INTESA PER MAHREZ – Dopo le cessioni importanti, in casa Roma ci si aspetta ora un nuovo colpo di calciomercato in entrata. Stando alle indiscrezioni più recenti, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Riyad Mahrez, fantasista algerino di proprietà del Leicester City. Ala destra naturale capace di giocare sia a sinistra che da trequartista, il classe 1991 Mahrez ha realizzato 10 reti e 7 assist in 48 presenze complessive con l'ex club di Ranieri nella passata stagione, candidandosi ad alternativa più che valida a Mohamed Salah, ceduto al Liverpool. Secondo i rumors di Tele Radio Stereo, nonostante il Leicester spari alto chiedendo 50 milioni per il cartellino del calciatore, la Roma avrebbe già raggiunto contattato Mahrez ed il suo entourage tentandolo con dei bonus in merito alla sua qualità di mandare in rete i compagni e quindi al raggiungimento di un certo numero di assist. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe avere nuovi sviluppi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MESBAH SU MAHREZ – Il nome di Riyad Mahrez del Leicester City risulta caldissimo per la Roma in queste ore di calciomercato. Intervistato da TMW Radio, l'algerino ex Crotone Djamel Mesbah ha parlato così del connazionale nonchè suo amico: "Lui mi ha chiamato ieri, non sapevo di questo accostamento di mercato, vorrà dire che lo richiamerò per chiedere. Sarebbe veramente un bel colpo per la Roma perché è un giocatore fantastico, devastante nell’uno contro uno, molto intelligente e molto umile. Se andasse alla Roma sarebbe l’arma in più per Di Francesco. Conosce l’ambiente, a livello di gioco è un ottimo allenatore e secondo me ha tutte le carte per fare bene. Certamente la piazza di Roma è difficile, molto difficile ma sono certo che farà grandi cose."

© Riproduzione Riservata.