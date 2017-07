CALCIOMERCATO ROMA/ News, UFFICIALE L'Istanbul Basaksehir cede Cengiz Under! (Ultime notizie)

Cengiz Under (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UFFICIALE CENGIZ UNDER – La Roma, per questa sessione di calciomercato estivo, sta lavorando molto e bene sotto traccia. I meriti maggiori sono da attribuire principalmente all'arrivo del neo direttore sportivo Monchi, protagonista dei colpi Hector Moreno, Rick Karsdorp e Maxime Gonalons. Ora però la Roma ha messo a segno un altro nuovo acquisto con Cengiz Under, ventenne turco proveniente dall'Istanbul Basaksehir. Proprio tramite il sito del club della Capitale turca è arrivata l'ufficialità del trasferimento ed in attesa del comunicato in italiano sul sito web della Roma, apprendiamo che i giallorossi verseranno 15 milioni di euro per il cartellino dell'esterno classe 1997, oltre al 20% dalla futura rivendita del calciatore. Nelle prossime ore Cengiz Under arriverà in Italia per le visite mediche e la firma del contratto per poi partire per la tourneé americana. CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU IBFK.COM.TR

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PEROTTI SU GONALONS E MONCHI – L'annuncio del trasferimento di Cengiz Under entusiasma il popolo della Roma ma i giallorossi cercano ancora qualcosa sul calciomercato. Intervistato dal canale societario Roma Tv, l'attaccante argentino Diego Perotti ha sottolineato nuovamente la fiducia nei confronti del nuovo direttore sportivo spagnolo: "Conosco Monchi e so che lui può fare magie sul mercato e costruire una rosa molto forte. Concludere di più? Sì, è vero. Mi ha chiesto di giocare tra le linee e quindi gioco più vicino alla porta. Spero di fare più gol dello scorso anno. Gonalons detta sicurezza? Certo, non stiamo parlando di un ragazzino ma di un calciatore esperto. E’ un acquisto molto importante per noi. Questa squadra necessita di acquisti ma siamo forti. Voglio vincere con la Roma. Non lo dico per i tifosi, ma perché lo penso sul serio e credo che vincere qualcosa qua sarebbe una esperienza bellissima. Anche Burdisso al Genoa me lo raccontava."

© Riproduzione Riservata.