Marko Pjaca (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IDEA PJACA: PRESTITO BIENNALE CON MAXI RISCATTO - Il calciomercato della Fiorentina è molto attivo. Non poteva essere altrimenti dopo le cessioni, già fatte o imminenti, di numerosi big della rosa. Corvino si è subito attivato per cercare giocatori giovani e semisconosciuti da poter far crescere e diventare pilastri della squadra viola. Ad esempio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe vicina a Rafik Zekhnini, esterno offensivo classe ’99 messosi in mostra nell’Odds. I gigliati sarebbero pronti a mettere sul piatto 1,5 milioni di euro più bonus. I toscani avrebbero messo nel mirino un talento della Juventus: Marko Pjaca. Come svelato da La Nazione, Corvino potrebbe chiedere ai bianconeri di far entrare il croato nella trattativa per Bernardeschi. I viola vorrebbero Pjaca in prestito biennale con un maxi riscatto. Capitolo cessioni: Nikola Kalinic è a un passo dall’addio. L’attaccante ha già lasciato il ritiro di Moena e aspetta soltanto la chiamata del Milan. Per sostituirlo continua il pressing viola su Giovanni Simeone del Genoa.

