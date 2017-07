Calciomercato Inter/ News, si fa concreta la pista che porta a Lamela (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA PISTA LAMELA SI FA SEMPRE PIU' CALDA -

L'Inter sul calciomercato al momento non ha fatto moltissimo e a differenza dei cugini del Milan sembra aver preso la strada verso acquisti mirati e non sulla quantità. Per questo si sta valutando la possibilità di andare a ritoccare l'attacco con un calciatore tecnico e di grande rapidità nelle giocate. Si tratta di Erik Lamela come ha riportato FcInterNews, sottolineando come il Tottenham abbia deciso di sostituire il calciatore ex Roma con Suso del Milan. Nelle ultime stagioni Erik Lamela ha avuto qualche problema fisico di troppo, ma già dai tempi della Roma aveva dimostrato di essere calciatore tecnico e dal grandissimo talento.

Nello scacchiere offensivo di Luciano Spalletti sarebbe molto utile perché potrebbe giocare da esterno nel 4-2-3-1 ma anche da seconda punta in un eventuale cambiamento di modulo. Al momento le quotazioni di Lamela crescono anche se questa sessione di calciomercato ci ha abituato a sorprese improvvise e non è da escludere che lo faccia ancora. Di certo Erik Lamela sarebbe felice di tornare in Italia dove al momento ha dato il massimo nella sua carriera.

JOAO MARIO VUOLE RESTARE (ULTIME NOTIZIE) – Joao Mario era arrivato all'Inter nella scorsa sessione di calciomercato per dare una sterzata decisiva a una squadra ormai troppo all'asciutto da vittorie. Era partito fortissimo con una grandissima prestazione nella vittoria dei nerazzurri a San Siro contro la Juventus Campione d'Italia. E' poi calato anche perché i tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina nerazzurra non sono riusciti a dargli una giusta collocazione in campo.

Il portoghese ha parlato a Premium Sport confermando che vuole rimanere a Milano nonostante le tante voci che lo vorrebbero vedere lontano dalla città meneghina già alla fine di questa sessione di calciomercato. Il calciatore ha voluto smentire inoltre un interessamento del Paris Saint German: "Loro interessati a me? Io sono concentrato solo sulla preparazione, questo per me è il calcio. Dobbiamo essere sempre pronti a tutti, sono qui e voglio restare. L'Inter è una squadra molto importante e sappiamo che i giocatori vogliono venire da noi. Chi arriverà sarà il benvenuto". Parole importanti da leader che fanno capire come Joao Mario abbia voglia di dimostrare ancora una volta le sue qualità.

