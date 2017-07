Calciomercato Juventus/ News, occhi su Matic del Chelsea (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Nemanja Matic - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BIANCONERI PRONTI A TORNARE SU MATIC -

La Juventus in un certo senso sta facendo più di quello che ci si aspettava sul calciomercato. Una squadra reduce da sei Scudetti di fila e da due finali di Champions League negli ultimi tre anni. La cessione ormai imminente di Leonardo Bonucci ha fatto entrare in cassa un assegno davvero molto importante anche se c'è da dire che sostituire uno come lui non sarà facile. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Juventus sarebbe pronta a tornare a puntare un centrocampista di spessore importante.

Tra questi torna d'attualità un calciatore già cercato nell'estate scorsa e cioè Nemanja Matic del Chelsea. Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport pare che i bianconeri stiano pensando di fare sul serio per il calciatore che possiede il doppio passaporto sloveno e serbo che gli consente così di avere uno status da comunitario. Giocatore duttile e di grande fisicità può fare la differenza anche con un grande tiro dalla distanza. Staremo a vedere se proprio Nemanja Matic sarà il prossimo colpo di calciomercato della Juventus.

SI CHIUDE PER BERNARDESCHI (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus potrà anche cedere Leonardo Bonucci, ma non sembra pronta a fermarsi in questa sessione di calciomercato. Uno degli obiettivi primari ora è quello di andare a prendere Federico Bernardeschi dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport pare che i bianconeri siano pronti a presentare una buona offerta alla squadra viola che comprenderebbe l'inserimento nella trattativa del cartellino di Stefano Sturaro. Federico Bernardeschi è un calciatore rapido e dotato di grande tecnica che può giocare sia da esterno alto in un 4-2-3-1 o ala nel 4-3-3.

Nonostante non siano propriamente i suoi ruoli il calciatore può giocare sia da trequartista che all'occorrenza da seconda punta. Sicuramente sarebbe un colpo importante per la Juventus per rinforzare un reparto offensivo che sta vivendo un periodo di evoluzione per mantenere anche alta la concentrazione e la voglia di vincere.

© Riproduzione Riservata.