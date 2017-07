Lazio (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS: ACCORDO CON LUCAS LEIVA. MANCA QUELLO CON IL LIVERPOOL - Un regista che va, uno che viene. Il calciomercato della Lazio prosegue all’indomani della cessione di Lucas Biglia al Milan. L’argentino sarà sostituito con ogni probabilità da Lucas Leiva, in arrivo dal Liverpool. Riavvolgiamo il nastro: ieri è arrivata l’accelerata decisiva per il passaggio di Biglia in rossonero. Alla Lazio 17 milioni di euro più 3 di bonus: in sintesi, quanto chiesto da Lotito. Dopo aver sistemato l’argentino, Tare si è mosso per regalare a Simone Inzaghi un’alternativa all’ex Anderlecht. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio avrebbe già ottenuto il sì di Lucas Leiva, centrocampista del Liverpool. I Reds, tuttavia, vorrebbero un indennizzo per cedere il giocatore che ha un altro anno di contatto con gli inglesi. Contatti in corso e trattativa ben avviata. Per Lucas Leiva è sarebbe pronto un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione. La Lazio sta per abbracciare il suo nuovo playmaker.

