Calciomercato Napoli/ News, ds Udinese: buone possibilità per Karnezis in azzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DS UDINESE: KARNEZIS IN AZZURRO -

Continuano le voci di calciomercato che riguardano il ruolo di portiere in casa Napoli. Con la situazione legata a Pepe Reina sempre più incrinata, nonostante le parole confortanti di Jorginho dal ritiro di Dimaro, si fanno sempre nomi importanti per la sua successione. Tra questi spunta ancora una volta quello del greco Karnezis dell'Udinese. Di lui ha parlato il direttore sportivo proprio dei friulani Manuel Gerolim a SportItalia.

Ha sottolineato: "Ci sono davvero delle buone possibilità che Karnezis vada a giocare al Napoli". Sull'asse Napoli-Udine possono però accadere altre interessanti situazioni come quella che potrebbe portare in bianconero l'attaccante ex Genoa e Sassuolo Leonardo Pavoletti: "Stiamo valutando anche Leonardo Pavoletti, ma il suo ingaggio è molto importante". Percorso inverso invece ha fatto Duvan Zapata tornato al Napoli dopo due anni in prestito all'Udinese e pronto a vestire l'anno prossimo la maglia del Torino di Sinisa Mihajlovic.

GRASSI AL BOLOGNA (ULTIME NOTIZIE) – Arrivare a giocare al Napoli è il sogno di molti, c'è un ragazzo però che non scorderà molto facilmente la sessione di calciomercato di gennaio 2016. Si tratta di Alberto Grassi che dopo sei mesi strepitosi all'Atalanta veniva acquistato dal Napoli senza giocare neanche una partita a causa di un problema fisico. Nell'ultima stagione il ragazzo ha vestito nuovamente la maglia della Dea ma senza ricevere troppo spazio e tornando a Napoli per fine prestito. La società campana però non lo tiene in considerazione e pare pronta all'ennesima cessione in prestito.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna pare che il calciatore sia davvero molto vicino al Bologna. Un calciatore tecnico e dotato di grande dinamismo che potrebbe dare al centrocampo dei felsinei sicuramente qualcosa di importante. A Napoli intanto sperano di vedere rivalutarsi un calciatore che nell'ultimo anno ha subito davvero un'involuzione molto difficile da capire.

