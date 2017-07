Calciomercato Roma/ News, oggi si può chiudere per Defrel (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Gregoire Defrel - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OGGI SI DECIDE PER DEFREL -

Eusebio Di Francesco vorrebbe portare alla Roma altri calciatori che conosce bene e che ha fatto crescere al Sassuolo. In questa sessione di calciomercato quindi si potrebbero vedere altri affari sull'asse Roma-Reggio Emilia dopo quello che ha riportato in giallorosso Lorenzo Pellegrini. Il nome che è in cima alla lista dei desideri è Gregoire Defrel che Di Francesco potrebbe usare sia nel ruolo di vice di Edin Dzeko da punta centrale che da esterno nel tridente.

Il francese è un calciatore molto generoso che negli ultimi anni è cresciuto soprattutto dal punto di vista tattico. Nelle ultime ore si è parlato della giornata di oggi come decisiva per lo svilupparsi della trattativa con il club giallorosso che pare pronto ad alzare la sua offerta per arrivare a un calciatore utile e di grande tecnica. Il Sassuolo giustamente sa che aspettando può ricevere una cifra maggiore, mentre dall'altra parte c'è la voglia di riuscire a risparmiare qualcosa da investire magari in mezzo al campo. Oggi, secondo Eleonora Trotta, si può chiudere.

MAHREZ SEMPRE PIU' LONTANO (ULTIME NOTIZIE) – La Roma ha fino a questo momento operato sul calciomercato con grande attenzione, senza sbilanciarsi e senza investire cifre importanti nonostante i soldi già intascati per le cessioni di Mohamed Salah, Antonio Rudiger e Mario Rui. Tra gli obiettivi degli ultimi giorni c'è Mahrez vero leader della vittoria della Premier League di ormai due stagioni fa con il Leicester del romano Claudio Ranieri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il club inglese non abbia intenzione di calare dalle sue pretese nonostante l'ultima appannata stagione del talento algerino. Il club inglese vuole almeno trenta milioni di euro per un calciatore che grazie all'acquisizione del passaporto francese non è nemmeno extracomunitario. La Roma ha bisogno di trovare un esterno d'attacco per sostituire Mohamed Salah e Marhez potrebbe essere il nome giusto anche se al momento i giallorossi considerano i trenta milioni di euro una richiesta eccessiva. Staremo a vedere se si troverà una soluzione o meno.

