Calciomercato Torino/ News, Duvan Zapata si avvicina. L’alternativa è sempre Simeone Jr

Duvan Zapata (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, DUVAN ZAPATA SI AVVICINA. L’ALTERNATIVA E’ SEMPRE SIMEONE JR - Ore calde e calciomercato di fuoco. In casa Torino sono tutti pronti al grande colpo in attacco. Con ogni probabilità i granata metteranno le mani su uno tra Giovanni Simeone o Duvan Zapata. Quest’ultimo è in vantaggio sull’argentino. I discorsi con il Napoli sono molto fitti e la distanza tra domanda e offerta si sta affievolendo sempre di più. I partenopei, che inizialmente chiedevano 25 milioni di euro, hanno calato le pretese a 20 e adesso hanno ricevuto una proposta di 15 più 3 di bonus. La trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento della condizione di recompra da parte del Napoli. Vedremo quali sviluppi ci saranno nelle prossime ore. Quel che è certo è che Zapata ha intenzione di lasciare gli azzurri per trovare maggiore spazio altrove. L’alternativa si chiama Simeone, per il quale sarebbe stata offerta la medesima cifra messa sul piatto per il colombiano. Qui il discorso è diverso perché la cessione del Cholito dipende dal passaggio di Lapadula al Genoa e da quello di Kalinic al Milan.

© Riproduzione Riservata.