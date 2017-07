Mattia De Sciglio (LaPresse)

DE SCIGLIO ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO LIVE: TRATTATIVA SLEGATA DA BONUCCI (OGGI 14 LUGLIO) - Il nome di Mattia De Sciglio è da moltissimo tempo accostato alla Juventus, anche grazie all’evidente gradimento di Massimiliano Allegri per il giocatore che proprio Allegri lanciò quando allenava il Milan. In questo momento l’intrigo di calciomercato fra i rossoneri e i bianconeri è però quello legato naturalmente al nome di Leonardo Bonucci: in molti di conseguenza si chiedono se De Sciglio potrà entrare nella trattativa per il difensore della Juventus in procinto di passare al Milan. Tuttavia questa ipotesi sembra essere tramontata: la dirigenza bianconera, se dovrà vendere Bonucci, lo farà solo per una grande offerta tutta in denaro, dunque per Mattia De Sciglio si continuerà a discutere in separata sede, anche se naturalmente i frequenti contatti di queste ore potrebbero fornire l’occasione per discutere anche del terzino. L’avventura di De Sciglio al Milan sembra comunque giunta al capolinea e naturalmente la Juventus sarebbe una destinazione gradita, sia per il valore della squadra sia per il nome dell’allenatore.

Facendo un passo indietro, ricordiamo che fu proprio Allegri a far debuttare De Sciglio in prima squadra al Milan, tra l’altro prima in Champions League (il 28 settembre 2011) che in campionato, dove la prima presenza per Mattia arrivò il 10 aprile 2012. La stagione migliore è quella successiva: nel 2012-2013 infatti Mattia De Sciglio con il passare delle giornate conquista la maglia da titolare e scattano paragoni impegnativi con un certo Paolo Maldini, altro prodotto del vivaio del Milan che giocava nello stesso ruolo di De Sciglio. Paragone che però alla lunga ha fatto male a Mattia, che non è Maldini e che è stato travolto dagli anni difficili vissuti dai rossoneri nelle ultime stagioni, di cui De Sciglio è diventato uno dei capri espiatori. Un passaggio alla Juventus potrebbe dunque fare bene a tutti, anche se in questo momento la priorità sull’asse Torino-Milano va a Leonardo Bonucci…

