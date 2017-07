Calciomercato Inter/ News, Paoletti: rimane il dubbio Perisic. Nainggolan? Non penso arriverà (esclusiva)

Ivan Perisic (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DA NAINGGOLAN A LAMELA: CHI COMPRA SABATINI? (ESCLUSIVA) –

In casa Inter continua a tenere banco il caso di calciomercato estivo che riguarda Ivan Persic: il croato fin dalle prima settimane della finestra estiva pareva sul mercato, ma il nuovo tecnico Spalletti lo vorrebbe in rosa per la prossima stagione. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra continua la sua ricerca di un top player in grado di ridare prestigio alla formazione: da Di Maria a Lamela e a Pastore, ma i tifosi si chiedono quale di questi nomi potrebbero davvero arrivare a Milano a vestire la maglia dell’Inter, specialmente dopo che sono fallite di fatto le trattative per Federico Bernardeschi e Radja Nianggolan. Per rispondere a queste domande abbiamo sentito il procuratore Ascenzio Paoletti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pastore è un’ipotesi concreta per l’Inter? Potrebbe essere ma dipenderà da quello che chiederà il Paris Saint Germain, dai soldi che il club francese vorrà per cedere Pastore all'Inter.

Anche Lamela potrebbe arrivare? Non penso perchè l'Inter se vorrà arrivare in Champions dovrà cercare di acquistare alcuni giocatori di grande livello. Lamela dopo il periodo alla Roma non ha infatti più fatto grandi stagioni, stagioni di alto rendimento.

Nainggolan non verrà più all'Inter? No, perchè se così fosse, sarebbe stato presente al ritiro dell'Inter, quindi questa ipotesi ormai non è più da considerare.

C'è anche l'Inter per Bernardeschi? Credo proprio che ormai Bernardeschi finisca alla Juventus, sarà uno dei giocatori della nuova formazione bianconera per la prossima stagione con Douglas Costa.

Perisic potrebbe restare? Questo rimane un interrogativo. Credo in ogni caso che se arrivasse un'offerta superiore ai cinquanta milioni l'Inter non potrebbe che accettare reinvistendo i soldi nel mercato per dei grossi acquisti.

Significa che l'Inter potrebbe comprare un Di Maria.... E' logico che se se ne andasse un grande giocatore come Perisic potrebbe arrivare anche Di Maria, un vero campione. Di Maria assieme a uno, due altri campioni per un Inter in grado di puntare in alto.

Magari anche una punta? Non credo perchè Spalletti vuole puntare su Eder, utilizzato come Mertens, per un Inter in grado di presentare un ottimo reparto offensivo.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.