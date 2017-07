Calciomercato Inter/ News, proposto Martial per Perisic (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SCAMBIO MARTIAL-PERISIC CON IL MANCHESTER UNITED -

Le strade di Inter e Ivan Perisic si divideranno in questa sessione di calciomercato. Ormai da moltissimo tempo si parla di un accordo trovato tra il calciatore croato e il club inglese di Manchester United. Per provare a convincere l'Inter a cedere uno dei suoi grandi campioni lo United sarebbe disposto anche a uno scambio folle. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che la trattativa si possa sbloccare grazie a una importante contropartita tecnica. I Red Devils infatti sarebbero pronti a cedere nell'affare il cartellino del francese Anthony Martial.

Giocatore dotato di grande personalità era esploso con la maglia del Monaco per vedere la sua carriera rallentare a Manchester tra qualche infortunio e le panchine vissute alle spalle di Zlatan Ibrahimovic'. I nerazzurri ovviamente andrebbero a prendere un calciatore dotato di grande fisico e che può giocare in diversi ruoli da quello di prima punta a quello di tornante soprattutto di sinistra.

ASSALTO A KEITA BALDE' DIAO –

L'Inter cerca attaccanti che segnino nell'attuale sessione di calciomercato, lo ha detto il direttore sportivo Walter Sabatini dopo aver sottolineato come l'obiettivo numero uno non sia Angel Di Maria del Paris Saint German. Secondo quanto riportato da Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale il club nerazzurro sarebbe pronto a puntare forte su Keita Baldé Diao.

Il calciatore senegalese va in scadenza di contratto a giugno 2018 e per questo la Lazio di Claudio Lotito sembra ben felice di cederlo in questa sessione di calciomercato anche se alle sue condizioni. C'è un altro ma da sottolineare. Il calciatore pare infatti avere un accordo di massima con la Juventus per arrivare a Torino proprio tra un anno a parametro zero. Di certo però per Keita sarebbe meglio accettare un'altra offerta per non rischiare di rimanere un anno in tribuna a Roma. Attaccante esterno dotato di grande dinamismo, grinta e intelligenza. Se dovesse trovare la continuità può diventare uno dei calciatori più forti del mondo.

