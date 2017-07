Calciomercato Juventus / News, Nicolai: Cuadrado e Rincon, ecco gli esuberi (esclusiva)

Leonardo Bonucci (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO DI RICCARDO NICOLAI (ESCLUSIVA)- La Juventus dopo essersi assicurata Douglas Costa è pronta a rimettersi al lavoro in questa stagione di calciomercato estiva per trovare i giusti nomi da dare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Intanto però paiono svanire le piste che avrebbero portato Mbappe e Verratti a vestire al più presto la maglia bianconera: i tifosi della Vecchia Signora però al momento sono più in apprensione per la clamorosa notizia di calciomercato che vedrebbe Leonardo Bonucci, una delle colonne della formazione juventina, prossimo a trasferirsi al Milan. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Nicolai: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Mbappe per la Juventus? E' un ottimo attaccante, anche giovane e la Juventus nonostante un reparto offensivo molto importante sa gestire i suoi giocatori. L'unica cosa è che il prezzo di questo giocatore è veramente alto, non credo possa venire a Torino!

Verratti non arriverà? Verratti è stato un giocatore ed è un giocatore importante del Paris Saint Germain. Ha un contratto da rispettare. Non penso possa muoversi sia verso la Juventus che magari verso il Barcellona.

Cuadrado partirà? Penso proprio di sì e del resto la Juventus ha già scelto il suo sostituto in Douglas Costa, nel suo ruolo ha già trovato un altro giocatore molto importante.

Rincon resterà? Credo proprio che possa partire e anche in questo ruolo la Juventus saprà trovare un alternativa molto valida che possa sostituire al meglio Rincon.

(Franco Vittadini)

