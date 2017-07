Calciomercato Juventus/ News, spunta a sorpresa Manuel Locatelli per il centrocampo (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli - La Presse

La Juventus e il Milan in questa sessione di calciomercato potrebbero fare ancora altri scambi dopo che da Torino a Milano si è mosso Leonardo Bonucci. A sorpresa il percorso inverso potrebbe essere fatto da un altro giocatore oltre a Mattia De Sciglio. Nelle ultime ore infatti pare che i bianconeri si siano fatti sentire per il regista Manuel Locatelli come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport. Il centrocampista piace molto a Massimiliano Allegri e sicuramente è considerato da tutti il regista futuro della nazionale italiana.

L'anno passato è stato decisivo proprio lui nella sfida di San Siro contro il Milan con un gol che ha portato i bianconeri a un ko all'epoca assai preoccupante. Nella seconda parte della stagione poi Locatelli è stato messo un po' in secondo piano da Vincenzo Montella che però ha speso per lui sempre buone parole.

45 MILIONI DI EURO PER MATIC

La Juventus è pronta a un grande colpo di calciomercato dopo l'improvvisa e imprevista cessione di Leonardo Bonucci al Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare infatti che i bianconeri abbiano messo gli occhi sul centrocampista del Chelsea Nemanja Matic, obiettivo ormai da diverse stagioni del club piemontese. Pare che la prima richiesta del Chelsea sia di quarantacinque milioni di euro.

Il club inglese però non dimentica Alex Sandro, un vero e proprio pallino per Antonio Conte. Dopo la pesante cessione di Leonardo Bonucci appare però assai difficile pensare che i bianconeri possano cedere un altro dei loro pezzi pregiati. Al momento la trattativa per Matic sembra ben avviata anche se c'è da dire che la questione legata al laterale brasiliano potrebbe creare un intoppo difficile da superare per i bianconeri.

