Calciomercato Milan/ News, arriva anche il Gallo Andrea Belotti? (Ultime notizie)

Il Milan è veramente incontenibile in questa sessione di calciomercato. Presi Lucas Biglia dalla Lazio e Leonardo Bonucci dal Milan potrebbe presto arrivare un altro grandissimo calciatore. Nelle ultime ore infatti sono arrivate delle notizie interessanti sulla possibilità di vedere al Milan Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i contatti tra Torino e Milan nelle ultime ore si siano intensificate. Il Milan valuta il calciatore sessantacinque milioni di euro e offre quarantacinque cash a cui aggiungere i cartellini di Mbaye Niang e Gabriel Paletta. Dall'altra parte c'è Urbano Cairo che vorrebbe ottanta milioni.

Il Torino però sta già cercand il sostituto del Gallo, tanto che a Sky Sport sottolineano come la trattativa per Duvan Zapata, nonostante la distanza ancora ampia tra domanda e offerta, sia molto ben avviata. Staremo a vedere, di certo se il Milan acquistasse anche Andrea Belotti diventerebbe di diritto una delle favorite per la vittoria del prossimo Scudetto.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE, LE TRATTATIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE

NO AL WOLFSBURG PER SUSO – Il Milan oltre a grandi colpi in questa sessione di calciomercato dovrà anche fare alcune cessioni, difficile capire se tra queste ci sarà quella di Suso. Lo spagnolo è tra i calciatori più richiesti dal calciomercato al momento anche se VIncenzo Montella non sembra essere intenzionato a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe arrivata un'offerta davvero molto importante dalla Bundesliga dove il Wolfsburg sarebbe pronto a fare delle follie per lui. Nonostante questo la società rossonera pare pronta a dire di no.

Il calciatore è considerato fondamentale per il futuro perché oltre ad essere talentuoso è anche molto giovane. Nato a Cadice il 19 novembre del 1993 deve ancora compiere ventiquattro anni. Dopo essere arrivato nell'estate del 2015 a Milano è stato ceduto in prestito per sei mesi al Genoa per poi diventare uno dei punti fissi proprio della squadra allenata da Vincenzo Montella.

