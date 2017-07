Calciomercato Napoli/ News, Martorelli: gli azzurri non prenderanno mai un top player (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Berenguer - La Presse

Napoli sta svolgendo un calciomercato morigerato, senza cedere i big e puntando magari a giovani calciatori che possano diventare i nuovi Dres Mertens e José Maria Callejon. Per questo qualcuno pensa Aurelio De Laurentiis sia lungimirante, mentre altri criticano le scelte che non possono portare rapidamente alla vittoria. Di questa situazione ha parlato Giocondo Martorelli a Radio Crc durante la trasmissione ''Si gonfia la rete'' di Raffaele Auriemma. Ecco le sue parole: "Il Milan si è mosso sul calciomercato in una maniera incredibile. Il Napoli invece non è nelle condizioni di spendere delle cifre esorbitanti. Per questo non prenderà mai un top player. I giovani in rosa però possono crescere anche molto e credo che questa sia la strategia giusta da seguire".

Staremo a vedere se il Napoli tirerà fuori dal cilindro poi un grande colpo dopo essere comunque riuscito a portare in azzurro dei calciatori interessanti e che possono sicuramente dare una mano alla squadra di Maurizio Sarri.

PASSI IN AVANTI PER BERENGUER (ULTIME NOTIZIE) – In questa sessione di calciomercato il Napoli non ha voglia di fare le cose di corsa, ma ha deciso i calciatori da prendere anche a costo di lavorarci per settimane prima di concludere gli affari. Tra questi c'è anche Berenguer che ormai da tempo gli azzurri seguono. Il giovane calciatore dell'Osasuna può sicuramente alzare il tasso tecnico della squadra, ma gli spagnoli sanno di avere un gioiellino in mano un giocatore prezioso che può cambiare le sorti di una grande squadra e che va venduto per una cifra importante.

Il direttore generale del club, Francisco Canal, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "Non ci sono delle novità significative. Non rendiamo note le cifre dell'affare per non mancare di rispetto al Napoli. Ci sono anche altre squadre che seguono Berenguer, ma siamo ottimisti per chiudere con la squadra di Aurelio De Laurentiis".

