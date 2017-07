Calciomercato Roma/ News, doppia fumata bianca: Nainggolan-Defrel? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

Radja Nainggolan non lascerà la Roma in questa sessione di calciomercato. A dare conferma è stato l'ex direttore sportivo della Roma, ora all'Inter, Walter Sabatini che ha sottolineato come il calciatore dovrebbe rimanere un'utopia per la sua nuova squadra. Sky Sport parla di un accordo ormai vicinissimo alla definizione proprio tra la Roma e il centrocampista belga, con la squadra giallorossa pronta a mettere sul piatto un'offerta molto importante di rinnovo.

Questo accordo porterebbe l'ex Cagliari a guadagnare di più e a legarsi fino al 2021 alla squadra giallorossa. Centrocampista dotato di grinta e determinazione piace a mezza Europa e per la Roma trattenerlo sarebbe già un grandissimo colpo di calciomercato, come un nuovo acquisto. Da parte sua Radja Nainggolan sa che può guadagnare di più, ma anche che a Roma si trova benissimo. Presto potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.

CALCIOMERCATO ROMA LIVE LE TRATTAIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE

OGGI SI CHIUDE PER DEFREL

Oggi potrebbe arrivare un colpo di calciomercato in casa Roma. Pare essere infatti il giorno giusto per portare in giallorosso il centravanti francese Gregoire Defrel. Calciatore rapido e dotato di grande qualità questi potrebbe fare la differenza anche e soprattutto perchè Eusebio Di Francesco lo conosce molto bene e sa come potrebbe tornargli utile sia da vice Edin Dzeko che da esterno d'attacco.

Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che l'affare sia ormai definito e si attenda solo la fumata bianca. Gli unici particolari da portare a termine sono legati alla modalità da pagamento sul quale le due società stanno lavorando per cercare di trovare un'idea comune. Gregoire Defrel da parte sua non vede l'ora di vestire la maglia giallorossa anche perché sa che Eusebio Di Francesco gli darebbe la possibilità di esprimersi al massimo delle sue qualità. Staremo a vedere se davvero arriverà oggi l'ufficialità.

© Riproduzione Riservata.