MARTIAL ALL'INTER/ Calciomercato: è la chiave per risolvere la grana-Perisic (ultime notizie)

Il francese Martial la punta per Spalletti? (foto LaPresse)

MARTIAL ALL’INTER: L'IDEA PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA COL MANCHESTER PER PERISIC - Potrebbe essere Anthony Martial a rappresentare la svolta che permetterebbe all’Inter di Spalletti di trovare una punta di caratura internazionale, e al tempo stesso di risolvere il caso Perisic, una vera e propria patata bollente che rischia di pesare sull’avvio di stagione interista, visto il nervosismo manifestato dall’esterno croato che ha chiesto esplicitamente la cessione. Possibilmente al Manchester United, sua meta prediletta che potrebbe arrivare al croato proprio grazie alla punta transalpina, ormai ai margini del progetto di José Mourinho con i Red Devils. Martial costerebbe circa 30 milioni, quanto lo valuta l’Inter che in questi giorni ha sempre manifestato la volontà di non privarsi di Perisic per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Dunque la richiesta al Manchester United per Perisic sarebbe di fatto di 30 milioni più Martial: venendosi un po’ incontro, i due club potrebbero arrivare a chiudere l’affare.

IL FEELING MAI SBOCCIATO TRA MOURINHO E L'EX MONACO - Nella sua esperienza al Manchester United, Martial si è fatto inizialmente strada come enfant prodige, realizzando undici gol in Premier League nella sua prima stagione con i Red Devils a neanche ventun anni di età. Il cambio della guardia sulla panchina del club inglese da Van Gaal a Mourinho non ha decisamente giovato alla punta francese, che in campionato nell’ultima stagione ha trovato la via del gol solo quattro volte e che sembra maggiormente a proprio agio in una squadra capace di garantirgli un gioco di maggiore movimento. Proprio quello che potrebbe procurargli l’Inter di Spalletti, consapevole di puntare su un giovane da rilanciare ma che a ventun anni e mezzo vanta già otto presenze e due gol nella nazionale transalpina vicecampione d’Europa. Difficile che il Manchester United metta su piatto 20 milioni oltre a Martial per arrivare a Perisic, ma la contropartita sembra interessare molto all’Inter e come detto, con un po’ di buona volontà da entrambe le parti, l’Inter avrà un nuovo attaccante giovane e francese.

© Riproduzione Riservata.