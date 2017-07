MORATA AL MILAN/ Calciomercato: tra Aubameyang e Belotti spunta lo spagnolo (ultime notizie)

Morata vicino al Milan (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN: MORATA TRA AUBAMEYANG E BELOTTI Tra Aubameyang e Belotti, la ricerca della punta nel faraonico mercato estivo del Milan potrebbe veder prevalere la terza via. Ovvero, Alvaro Morata, un sogno mai messo davvero nel cassetto da Vincenzo Montella che già nel periodo primaverile aveva espresso la sua preferenza riguardo il centravanti spagnolo ex Juventus, per trovare la nuova punta che prenderebbe il posto di Carlos Bacca. Dopo la finale di Champions League vinta contro il Real Madrid, Morata sembrava aver chiuso alla possibilità di tornare in Italia e anche di lasciare Madrid, ma i Blancos sembrano avviati verso un rinnovamento che possa portare la squadra ad aprire un nuovo ciclo dopo aver portato al Bernabeu tre Champions nel giro di quattro anni. Ecco che la pista Morata diventa dunque di nuovo attuale per i rossoneri che cercano sempre una punta, ma che sono alle prese con le esosissime richieste di Borussia Dortmund e Torino per i loro centravanti.

BONUCCI E’ LO SPONSOR PER PORTARE MORATA A MILANELLO - Certo anche quella del Real Madrid è una bottega carissima e le prime indiscrezioni partono da 60 milioni come base d’asta per riportare il centravanti spagnolo in Italia. Cifra che il Milan conta di ridurre almeno un po’, visto che con quei soldi si potrebbe davvero cercare l’assalto a Aubameyang o cercare di convincere Urbano Cairo a cedere il Gallo, magari mettendo sul piatto contropartite assai gradite al tecnico dei granata, Sinisa Mihajlovic, come Niang o Paletta. Ma Morata rappresenterebbe senz’altro la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti già impressionante, che a metà mercato ha già raggiunto un esborso di circa 200 milioni di euro con gli arrivi di Biglia e Bonucci. E proprio il difensore della Nazionale potrebbe essere lo sponsor giusto per portare a Milanello Morata: i due si stimano dai tempi della comune militanza alla Juventus, e la Gazzetta dello Sport ha riferito come Bonucci abbia già chiamato Morata per convincerlo a venire al Milan. E tra i due litiganti, la terza punta potrebbe essere proprio l’ex bianconero.

