CALCIOMERCATO MILAN/ News, il walzer delle punte: tentativo per Renato Sanches e... (ultime notizie)

Belotti nel mirino del Milan (foto LaPresse)

Sembra strano a dirsi visti gli oltre duecento milioni di euro già investiti, ma il calciomercato del Milan è ancora lontano dall’essere concluso. I rossoneri infatti, dopo gli arrivi di Biglia e Bonucci che hanno decisamente esaltato la tifoseria, sono a caccia di una punta che possa completare il ricco mosaico di acquisti messo insieme in questa sessione di calciomercato. Si tratta di un vero e proprio walzer delle punte, visto che i rossoneri non hanno ancora deciso su chi puntare pesantemente. Su Aubameyang del Borussia Dortmund la concorrenza è agguerritissima, mentre per Belotti servierebbe un’offerta da 75-80 milioni di euro per convincere Cairo, oltre a due contropartite tecniche come Paletta e Niang. Troppo anche per le generose casse rossonere, ma il sondaggio fatto per Morata del Real Madrid ha dimostrato come l’acquisto dello spagnolo non sarebbe meno dispendioso. Al momento le tre ipotesi restano suggestive, ma di concreto non c’è ancora nulla.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 16 LUGLIO

PER RENATO SANCHES PRIMO NO DEL BAYERN -

Così come suggestiva sarebbe l’ipotesi che porterebbe un altro acquisto di spessore internazionale a Milanello. Stiamo parlando di Renato Sanches, centrocampista prodigio del Portogallo Campione d’Europa negli Europei francesi del 2016, che nell’ultima stagione non è riuscito però a confermare quanto di buono fatto vedere con la maglia della Nazionale. Il Bayern Monaco l’aveva pagato a peso d’oro per portarlo a giocare nella Bundesliga, ma non è riuscito a sfruttarne al meglio il potenziale. Il Milan vorrebbe provare a giocarsi le sue chance col giovane centrocampista lusitano, ma il primo sondaggio con i tedeschi ha trovato una porta chiusa. Il Bayern sarebbe anche d’accordo con la formula che porterebbe il talentuoso classe 1997 a Milano, prestito biennale con riscatto, ma le parti sono ancora molto lontane sulle cifre, col Bayern Monaco che vorrebbe orientativamente rientrare dei 35 milioni di euro investiti sul giocatore un anno fa.

