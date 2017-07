CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, De Laurentiis rinvia l'acquisto di "Mister X"

Sarri aspetta nuovi acquisti per il Napoli (foto LaPresse)

- Il calciomercato del Napoli procede a rilento quest’anno, con la formazione partenopea che sembra aver scelto una strategia conservativa per puntare a ridurre il gap con la Juventus e quello minimo con la Roma. Ovvero, tenere tutti i giocatori che hanno espresso il calcio più spettacolare d’Italia nello scorso campionato. Negli ultimi giorni il presidente De Laurentiis aveva però aperto al possibile arrivo di un Mister X, un giocatore in grado di dare un tocco in più a una rosa a suo avviso già completa. Interpellato dall’agenzia Italpress durante una sessione di rafting, De Laurentiis ha però spiegato come questo Mister X sarebbe un giovane di grande valore che potrebbe essere individuato e lasciato alla squadra di appartenenza per un ulteriore anno. Dunque, se investimento a sorpresa ci sarà, potrebbe riguardare il campionato 2018/19, con Sarri che si è detto fiducioso delle potenzialità della squadra azzurra per il prossimo anno.

CALCIOMERCATO NAPOLI LIVE, LE TRATTATIVE DI OGGI E LE ULTIME NOTIZIE

PER BERENGUER SERVE LA CESSIONE DI GIACCHERINI -

Nel frattempo, il Direttore Sportivo Giuntoli sta lavorando per garantire a Maurizio Sarri le giuste alternative per una stagione difficile, che inizierà presto per il Napoli con il fondamentale appuntamento dei preliminari di Champions League. Un acquisto che da settimane i partenopei stanno trattando è quello di Alex Berenguer dell’Osasuna, con la distanza tra le parti che sembra molto vicina, anche se la formazione di Pamplona chiede ancora bonus aggiuntivi rispetto ai sette milioni di euro che il Napoli è disposto ad offrire. Il vero nodo da sciogliere per portare Berenguer in azzurro è però quello legato a Emanuele Giaccherini: Maurizio Sarri non sembra interessato ad avere una rosa extralarge così come la società vuole che determinate pedine escano prima di allargare la rosa. Dunque l’esterno d’attacco, pupillo di Antonio Conte, dovrebbe trovare una sistemazione al più presto per dare il via libera all’operazione Berenguer. Sembra ci siano Torino, Fiorentina e Sampdoria tra le formazioni potenzialmente interessate.

