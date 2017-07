CALCIOMERCATO ROMA/ News, Nainggolan vicino al rinnovo, per Mahrez il Leicester spara alto

Monchi al lavoro sul mercato della Roma (foto LaPresse)

Potrebbe essere arrivato il momento giusto in casa Roma per il rinnovo di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra ora allenata da Eusebio Di Francesco. Dopo aver sostenuto le visite mediche, Radja Nainggolan si è infatti incontrato con il direttore sportivo giallorosso, lo spagnolo Monchi, per fare il punto sul rinnovo che dovrebbe legare per altri cinque anni il belga al club di Trigoria. All’uscita dal meeting presso il centro sportivo giallorosso, Nainggolan ha affermato: “Guardate come rido...” lasciando trapelare un certo ottimismo, dunque, sulla buona riuscita dell’accordo. Il belga sembra essere sempre nel mirino dell’Inter di Spalletti che, da ex, lo vorrebbe portare a far parte del suo nuovo progetto milanese, ma le parti sembrano vicine e il futuro di Nainggolan, salvo stravolgimenti clamorosi dell’ultim’ora, dovrebbe essere ancora a lungo a tinte giallorosse.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE, LE TRATTATIVE DI OGGI E LE ULTIME NOTIZIE

CALCIOMERCATO ROMA: PER MAHREZ IL LEICESTER SPARA ALTO -

Una conferma importante visto che la Roma in questo calciomercato ha già dovuto fare i conti con partenze illustri, come quelle di Salah, Sczcesny, Rudiger e Paredes. Ma ci sono ancora diversi acquisti da definire per accontentare davvero Di Francesco. Dopo l’arrivo del turco Under, il sogno sarebbe l’esterno algerino del Leicester, Mahrez, tra i giocatori più corteggiati d’Europa dopo la storica cavalcata che portò i Foxies alla conquista del loro primo storico titolo d’Inghilterra. Nonostante questo, l’ultima stagione di Mahrez non è stata brillantissima ma il Leicester spara ancora alto per la sua cessione. Per il suo arrivo la Roma dovrebbe spendere almeno 40 milioni, cifra fuori budget per i giallorossi per un singolo giocatore. Anche perché il DS Monchi deve fare i conti con diversi riscatti della stagione passata. Proprio in queste ore è stato chiuso quello dell’argentino Fazio del Tottenham, che farà ancora parte della difesa romanista nella prossima stagione.

© Riproduzione Riservata.