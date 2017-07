Calciomercato Fiorentina/ News, il Milan ci riprova per Kalinic: soldi più Paletta

Nikola Kalinic (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL MILAN CI RIPROVA PER KALINIC: SOLDI PIU' PALETTA – Il calciomercato della Fiorentina prosegue con una possibile nuova cessione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'Inter sarebbe interessata a un altro giocatore viola dopo essersi assicurata Borja Valero. Si tratterebbe di Vecino, centrocampista sul quale pende una clusola rescissoria di 25 milioni di euro. Se i nerazzurri verseranno questa cifra, la trattativa porterebbe alla fumata bianca. Questa, al momento, è soltanto un'ipotesi. In entrata, intanto, si avvicina sempe di più il giovane Christopher Nkunku, proveniente dal Paris Saint-Germain. Con i francesi, riporta Il Corriere dello Sport, Corvino parelerà anche di Jesé Rodriguez. Per lo spagnolo l'ostacolo più grande è rappresentato dall'ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione: troppi per le casse gigliate. Infine un aggiornamento sulla vicenda Kalinic: il giocatore sta per rientrare a Moena ma spera che si sblocchi la trattativa con il Milan. I rossoneri potrebbero offrire, oltre ai 20 milioni di euro già messi sul piatto, anche il cartellino di Paletta.

