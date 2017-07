Calciomercato Inter/ News, si avvicina a sorpresa Keita Balde Diao (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Keita Balde Diao - La Presse

In casa Inter il calciomercato deve ancora prendere il via, nonostante il direttore sportivo Walter Sabatini si stia muovendo e non poco. Finita l'avventura in nerazzurro di Ivan Perisic ora l'obiettivo è quello di andare a prendere un attaccante esterno rapido e in grado di fare molti gol. Nelle ultime ore è diventato importante il nome del senegalese Keita Balde Diao della Lazio sul quale sembrava in vantaggio la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare però che Walter Sabatini abbia avuto nuovi contatti con Roberto Calenda agente dell'attaccante della Lazio. Un contatto importante che potrebbe portare a un approfondimento importante nella prossima settimana.

La Juventus al momento concentrata su Federico Bernardeschi, ma non perde di vista Keita anche se al momento appare assai improbabile sfuggire da quello che era l'obiettivo principale della Lazio e cioè creare una vera e propria asta. Il calciatore da tempo si è promesso alla Juventus, ma sa anche che il contratto in scadenza nel giugno del 2018 potrebbe non essere necessariamente un vantaggio perché la Lazio ha già dimostrato in passato di non farsi assolutamente problemi anche a mandare calciatori importanti in tribuna per ben un anno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA (16 LUGLIO 2017) -

IL VALENCIA SI FA VIVO PER MEDEL (ULTIME NOTIZIE) –

Gary Medel è ormai da tempo nella lista dei partenti per il calciomercato dell'Inter. Il centrocampista cileno non dovrebbe rimanere in nerazzurro e si vociferava potesse tornare in Sudamerica, magari al Boca Juniors dove aveva già giocato. Per ultima si era messa sul calciatore con grande interesse il Tigres, una delle migliori squadre del Messico. La sensazione però è che il calciatore voglia rimanere ancora in Europa.

Secondo quanto riportato da Deportevalenciano sul calciatore ci sarebbe il pressing del Valencia che potrebbe presto avanzare un'offerta importante all'Inter. Si dice che sia stato proprio l'allenatore del club galiziano Marcelino Garcia Toral a chiedere Gary Medel. Nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti pare comunque non esserci proprio spazio per il centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato centrale di difesa prendendo addirittura il posto a Jeison Murillo.

© Riproduzione Riservata.