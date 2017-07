Calciomercato Juventus/ News, Ivan Rakitic è il grande obiettivo per il centrocampo (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

La cessione di Leonardo Bonucci impone ora alla Juventus di fare almeno due colpi di calciomercato importanti. I tifosi sono insoddisfatti per la perdita di un loro leader, nonostante l'arrivo di un grande giocatore come Douglas Costa. La sensazione è che il grande colpo dell'estate bianconera arriverà in mezzo al campo. Sono tanti i nomi che circolano da Blaise Matuidi a Nemanja Matic passando per Emre Can. Secondo quanto raccontato da Massimo Pavan su TuttoJuve.com pare però che i bianconeri possano puntare su un calciatore a sorpresa.

Il Barcellona infatti potrebbe decidere di cedere Ivan Rakitic, autore tra l'altro dell'uno a zero nella finale di Champions League proprio contro la Juventus di due anni fa a Berlino. Il calciatore croato potrebbe accettare i bianconeri proprio perché ritroverebbe due compagni di nazionale e cioè Mario Mandzukic e Marko Pjaca.Rakitic in caso potrebbe essere messo sul calciomercato dai blaugrana qualora a Barcellona dovesse arrivare Marco Verratti dal Paris Saint German.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IVAN RAKITIC IL GRANDE OBIETTIVO PER IL CENTROCAMPO -

PARTE ANCHE LICHTSTEINER (ULTIME NOTIZIE)

– Verrebbe da dire la Juventus che c'era. Partito Leonardo Bonucci se ne va un altro dei pochi che avevano vinto tutti e sei gli scudetti conquistati nella doppia era Antonio Conte-Massimiliano Allegri. Ora potrebbe andarsene anche un altro Stephan Lichtsteiner. In rottura con la Juventus appena un anno fa il calciatore era rimasto col contratto in scadenza e non era stato iscritto alla lista della Champions League. Dopo aver dimostrato di essere un calciatore vero lo svizzero si è meritato la chiamata a gennaio proprio in questa lista e anche il rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che il Wolfsburg sarebbe pronto a presentare una buona offerta alla Juventus e che addirittura ci siano stati già dei contatti positivi con l'agente dell'ex terzino della Lazio. Se dovesse partire anche Lichtsteiner a destra, dopo la cessione di Dani Alves, i bianconeri avrebbero bisogno di due terzini di ruolo e potrebbero puntare su Mattia De Sciglio del Milan e Joao Cancelo del Valencia.

