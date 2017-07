Mario Pasalic (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, COLPO PASALIC: VICINO ANCHE DI GENNARO – Il calciomercato della Lazio sta per regalare due centrocampisti a Simone Inzaghi. Con la partenza di Lucas Biglia, i biancocelesti si sono subito dati da fare per prelevare nuovi profili con cui puntellare la mediana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo è Mario Pasalic, ex Milan in arrivo dal Chelsea. Per il croato, 22 anni, si parla di prestito oneroso a un milione di euro con chiusura finale intorno a una decina di milioni. Non solo Pasalic, perché la Lazio sta per mettere le mani anche sul regista Davide Di Gennaro, svincolato dal Cagliari e in arrivo a zero euro. Prima della sua ufficialità sarà però necessario completare la cessione di Danilo Cataldi, che tanto piace al Benevento. In attacco piace Sardar Azmoun, iraniano del Rubin Kazan: Tare è pronto a mettere sul piatto 13-14 milioni mentre i russi ne chiedono 18.

