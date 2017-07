Antonio Barreca (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: ROMA SU BARRECA, AJETI VICINO AL CROTONE - Il calciomercato del Torino inizia a prendere forma dopo idee e suggestioni. I granata, per quanto riguarda le uscita, potrebbero perdere Andrea Belotti, sul quale è tornato a premere forte il Milan. L'ultima offerta dei rossoneri pare sia di 40 milioni di euro più i cartellini di M'Baye Niang e Gabriel Paletta. Il Diavolo avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore: manca il via libera di Cairo. Sempre per il mercato delle cessioni, attenzione al sondaggio della Roma per Barreca. Monchi cerca un terzino sinistro ma i granata sparano altro: 20 milioni di euro. Maxi Lopez e Ajeti sono ormai separati in casa e aspettano di accasarsi con nuovi club: sul secondo ci sarebbe il Crotone. In entrata, invece, si avvicina sempre di più Duvan Zapata, in arrivo dal Napoli. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.

