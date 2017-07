Aubameyang al Milan/ Calciomercato news, il Borussia Dortmund fissa la deadline per la cessione

Pierre-Emerick Aubameyang: altro colpo di calciomercato del Milan? (Foto LaPresse)

AUBAMEYANG AL MILAN: CALCIOMERCATO NEWS, IL BORUSSIA DORTMUND PUO’ VENDERLO – Dieci giorni per l’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang: la seconda metà di luglio potrebbe portare l’ennesimo colpo di calciomercato in casa del Milan. I rossoneri hanno chiuso tante operazioni con grande stupore generale, e sono già tra le proprietà straniere che al primo anno hanno speso più soldi per i loro acquisti. A Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli manca ora il pezzo da novanta: la prima punta che affianchi André Silva e permetta a Vincenzo Montella di giocare con la difesa a tre, utile per proteggere ancora meglio il reparto arretrato comandato da Leonardo Bonucci e sfruttare al massimo le qualità di Andrea Conti (maggiormente efficace a centrocampo) e Hakan Calhanoglu (che sarebbe impiegato da mezzala). Un progetto tecnico che ha il suo senso: per questo il Milan sta lavorando fortemente per l’attaccante. Domani i rossoneri giocheranno in amichevole con il Borussia Dortmund; come si apprende dalla Gazzetta dello Sport, la società tedesca ha aperto alla possibilità di vendere Aubameyang ma vogliono farlo in tempi brevi, così da avere il margine utile per andare a caccia del sostituto (che Michael Zorc sta comunque già cercando). La deadline è stata fissata al 26 luglio: dopo quella data, molto probabilmente il gabonese sarà destinato a rimanere a Dortmund.

In questi primi giorni di calciomercato il Milan ci ha abituati a colpi lampo: è stato così con Bonucci e con tutti i giocatori che prima di lui sono arrivati a vestire il rossonero. I contatti tra le due società sono stati avviati e per questo motivo è possibile che questi dieci giorni che il Borussia Dortmund ha fissato siano comunque utili per chiudere l’affare Aubameyang; il Milan comunque sta tenendo aperte altre piste, che portano ad altri nomi per l’attacco. Quella più calda è legata ad Alvaro Morata, già una forte suggestione a giugno: lo spagnolo, pare, è stato chiamato dall’ex compagno di squadra Bonucci per raggiungere il Milan. L’altro profilo che si valuta con attenzione è quello di Nikola Kalinic, che è pronto a lasciare la Fiorentina; i rossoneri insomma ballano al momento su tre nomi, ma chiaramente quello di Aubameyang stuzzica maggiormente perché, al di là di rappresentare un ritorno a Milanello, è anche un profilo internazionale e sembra avere più gol nei piedi rispetto ai colleghi. Si vedrà dunque in che modo la società rossonera intenderà operare per arrivare al calciatore del Borussia Dortmund; domani in Cina potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa, o comunque per porre delle basi decisive all’arrivo del gabonese in Italia.

