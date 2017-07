Belotti al Milan? / Calciomercato live, il rossoneri mettono nel mirino il Gallo e quella foto…

Andrea Belotti (LaPresse)

BELOTTI AL MILAN?, CALCIOMERCATO LIVE, I ROSSONERI METTONO NEL MIRINO IL GALLO – Il Milan pare non volersi fermare qui: nella stagione estiva del calciomercato 2017-2018 la dirigenza rossore ha già fatto una scorpacciata di rinforzi per la formicone di Montella, ma Fassone&Mirabelli hanno già individuato in Andrea Belotti il loro prossimo obbiettivo. A dirlo sono proprio loro, anzi per la precisione è stato l’ Ad del Milan Marco Fassone, che dalla Cina dove la squadra di Mister Montella è arrivata nei giorni scorsi per la classica tournée estiva ha dichiarato di stare ancora valutando qualche nome big per l’attacco dei diavoli in vista della prossima stagione. Il dirigente ha ammesso che sta valutando diversi profili di grande eccellenza tra cui quello di Andrea Belotti: parole pesanti che a Torino non sono state affatto gradite. La dirigenza granata pensava di aver già terminato di respingere eventuali richieste da parte del Milan di acquistare il proprio bomber che come ricordiamo ha sulla testa una clausola fissata a 100 milioni di euro.

BELOTTI AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE, LA FOTO INCRIMINATA – A spaventare i tifosi del Torino che il loro beniamino Andrea Belotti possa andare a vestire la maglia del Milan in questa finestra di calciomercato non sono state solo le parole della dirigenza rossonera ma quella foto che presenta la nuova maglia del club del toro per la prossima stagione. Di per se la foto non continente nulla di preoccupante, ma senza dubbio fa rumore l’assenza di un elemento, ovvero dello stesso Andrea Belotti. Il Gallo, colonna della formazione di Mihajlovic e idolo della tifoseria granata non c’è nella foto di presentazione della nuova divisa e non sono in pochi a pensare che dietro a questa scelta ci sia una ragione ben precisa, ovvero il timore che il bomber ex Palermo possa davvero lasciare il capoluogo piemontese per volare a vestire la maglia del Milan. La rumorosa assenza non rappresenta certo un elemento determinate ma di sicuro appare come un segnale di cattivo auspicio.

