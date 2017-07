Bernardeschi alla Juventus?/ Calciomercato live, i bianconeri sperano di chiudere prima degli Usa ma...

Federico Bernardeschi (LaPresse)

BERNARDESCHI ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO LIVE,I BIANCONERI PUNTATO A CHIUDERE ENTRO GLI USA - La dirigenza della Juventus comincia ad avere fretta a chiudere il colpo di calciomercato che potrebbe Federico Bernardeschi a Vinovo dalla Fiorentina in questa stagione estiva di mercato. Il giocatore è corteggiato da diverso tempo dalla dirigenza Marotta o lo stesso talento viola ha già dato il suo forte Sì alla destinazione, confermando in maniera irrevocabile che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i toscani: eppure l’affare non si è ancora chiuso. La Fiorentina da una parte è intenzionata a non scendere dalle proprie posizioni e richieste per il cartellino di Bernardeschi e la Juventus tentenna cercando la chiave di volta per chiudere l’accordo con il club gigliato. Intanto in casa bianconera si cerca di accelerare la vicenda: l’idea è quella di portare Bernardeschi a Vinovo entro i prossimi giorni: visite mediche lampo , firma sul contratto e poi subito in aereo per raggiungere la squadra di Massimiliano Allegri che a breve partita per gli Stati Uniti per la tourneè estiva.

BERNARDESCHI ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO LIVE, STURARO CHIAVE DI VOLTA? – Nell’affare di calciomercato che dovrebbe portare a breve Federico Bernardeschi a vestire la maglia bianconera vi è ancora una certa distanza tra domanda e offerta benchè ormai da tempo si discuta sul futuro del giovane talento della Fiorentina. Il club viola ha infatti fatto saper da tempo di non voler di leggere offerte minori dei 50 milioni chiesti e finora la Juventus è riuscita a metterne sul tavolo appena 40 con una serie di bonus non ben definiti che comunque paiono non soddisfare la controparte toscana. I gigliati sanno bene di non poter trattener oltre Bernardeschi che di fatto ha già il cuore a Vinovo ma spinge perché i bianconeri versino fino all’ultimo centesimo: quale sarà la prossima mossa della vecchia Signora? Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Gazzetta dello Sport in cada bianconera la chiave di volta potrebbe essere Stefano Sturaro: il centrocampista azzurro infatti pare incontrare il favore della Fiorentina, che quindi potrebbe accettarlo come contropartita tecnica assieme ai 40 milioni di euro già offerti per Bernardeschi.

