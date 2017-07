Calciomercato Inter/ News, quanta confusione per Ivan Perisic! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic - La Presse

C'è grande confusione per quanto riguarda il passaggio di Ivan Perisic al Manchester United dall'Inter. Fino a ieri si parlava di un affare definito con la società nerazzurra pronta a mettere nero su bianco, nella notte però è arrivata la smentita da parte di ESPN. Si parlava di un accordo per quarantasei milioni di euro che poi è stata smentita. Il general editor ha spiegato: "Sono convinto che alla fine Ivan Perisic andrà a giocare con il Manchester United, ma al momento ESPN non ha scritto che le due società hanno trovato un accordo.

Secondo poi quanto riportato dai rumors di calciomercato pare che la trattativa in questione si chiuderà entro martedì prossimo per 45 milioni di euro più 5 di bonus. Rimane in piedi la possibilità che possano essere inserite nella trattativa anche delle contropartite tecniche con i nomi di Matteo Darmian e Anthony Martial che rimangono caldissimi. L'unica cosa certa è che Ivan Perisic non giocherà nell'Inter nella prossima stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 17 LUGLIO -

IL VALENCIA SONDA GEOFFREY KONDOGBIA (ULTIME NOTIZIE) –

Tra i calciatori in partenza nel calciomercato estivo per l'Inter c'è il francese Geoffrey Kondogbia. Con l'arrivo a gennaio scorso di Roberto Gagliardini dall'Atalanta e in questa sessione di Borja Valero dalla Fiorentina oltre agli obiettivi Arturo Vidal e Radja Nainggolan è normale che si possa chiudere ancora di più lo spazio per il calciatore francese.

Secondo Goal.com pare che ieri sera si sia fatto sotto il Valencia in maniera importante per il calciatore. Calciomercato.com poi ha ribadito che non è arrivata un'offerta ufficiale ancora anche se c'è l'ok da parte del club nerazzurro per cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Va ricordato che la società meneghina ha pagato il calciatore dal Monaco circa quaranta milioni di euro.

