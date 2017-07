Calciomercato Juventus/ News, ora si rischia di perdere Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Patrick Schick - La Presse

Oggi è la giornata decisiva per il passaggio ufficiale di Patrick Schick alla Juventus. Questa trattativa di calciomercato ha suscitato molto clamore all'improvviso con i bianconeri che avevano fatto svolgere parte delle visite mediche al calciatore già alla fine di giugno. Alla fine sono arrivate dei nuovi controlli per valutare l'entità del problema accusato dal calciatore in questione. Attenzione però perché ora la Juventus rischia davvero di perdere Patrick Schick. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX pare che la situazione la stiano monitorando con attenzione Everton, Inter e Paris Saint German.

Sicuramente la Juventus è avanti alle altre società forte dell'accordo con la Sampdoria, ma tentennare non può essere una cosa positiva perché potrebbe portare proprio i blucerchiati a guardarsi intorno per un'eventuale cessione ad un altro club del calciatore in questione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 17 LUGLIO -

CALDARA NON ARRIVERA' SUBITO (ULTIME NOTIZIE) –

Con la cessione di Leonardo Bonucci il calciomercato della Juventus si infiamma anche per quanto riguarda la difesa. Sono stati fatti tanti nomi da Kostas Manolas ad Ezequiel Garay per arrivare a quella che potrebbe essere una soluzione interna e cioè l'arrivo anticipato di Mattia Caldara. Il difensore è già stato acquistato dall'Atalanta nel calciomercato di gennaio, ma c'è un accordo per un prestito fino al giugno del 2018.

Proprio in merito a queste voci ha parlato il Presidente del club bergamasco Antonio Percassi. Questi ha sottolineato: "Caldara resterà con noi fino al prossimo anno". Sicuramente è una scelta importante per la maturazione del ragazzo che se fosse arrivato a Torino sarebbe partito dietro nelle gerarchie a Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Medhi Benatia, Daniele Rugani e agli eventuali nuovi acquisti in quel settore di campo. A Bergamo invece avrà la possibilità di continuare a giocare da titolare, per crescere ancora e arrivare alla Juventus dalla porta principale.

