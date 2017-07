Calciomercato Milan/ News, spunta a sorpresa Cesc Fabregas per il centrocampo (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Cesc Fabregas - La Presse

Il Milan ha deciso di continuare a stupire sul calciomercato, pronto a mettere a segno un altro clamoroso colpo. Secondo quanto riportato dal The Sun pare che nel mirino sia finito Cesc Fabregas del Chelsea. Il tabloid inglese spiega come lo spagnolo sia praticamente stato messo sul calciomercato per l'arrivo in blues di Tiemoue Bakayoko dal Monaco. Sicuramente Fabregas è un profilo interessante anche se al momento ci sono dubbi anche per il suo ruolo.

Fabregas di recente è stato spostato avanti, giocando anche da trequartista, ma nasce come regista davanti alla difesa da quando Arsene Wenger lo mise al posto di Patrick Vieira passato all'epoca alla Juventus di Fabio Capello. Nel centrocampo a tre di Vincenzo Montella al centro c'è già Lucas Biglia e nonostante Cesc Fabregas possa giocare da interno va capito quanto sia necessario fare uno sforzo in quel reparto del campo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 17 LUGLIO -

RUMMENIGGE CONFERMA L'INTERESSE PER RENATO SANCHES (ULTIME NOTIZIE) –

Con l'affare Leonardo Bonucci il Milan ha dimostrato che niente è impossibile in questa sessione di calciomercato. Nonostante l'attenzione dei rossoneri sia ora nella ricerca di una punta da mettere vicino ad Andre Silva si continua a parlare anche del centrocampo. Ieri si è sviluppata la voce dell'interessamento per Renato Sanches del Bayern Monaco con i bavaresi che hanno pagato tantissimo il calciatore in questione e non vorrebbero dopo un anno cederlo nuovamente.

L'ipotesi più probabile è quella della cessione con diritto di riacquisto come accaduto per esempio nella trattativa che portò alla Juventus Alvaro Morata. Le conferme su Renato Sanches arrivano direttamente dall'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge che ha sottolineato: "Posso confermare l'interesse del Milan per Renato Sanches, ma non c'è nessun accordo economico al momento".

