Calciomercato Napoli/ News, Karnezis sarà il vice Reina (Ultime notizie)

Sembra essere definitivamente finita la telenovela di calciomercato legata al portiere con il Napoli che ha deciso di puntare ancora su Pepe Reina nonostante la scadenza di contratto fissata a giugno 2018. Secondo le ultime novità riportate da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, sul suo portale pare che il vice del portiere spagnolo sarà il greco Karnezis dell'Udinese. Al momento il Napoli e il club friulano stanno trattando e con Karnezis pronto ad arrivare al Napoli il percorso inverso invece lo farebbe Sepe che potrebbe fare il vice di Simone Scuffet con la maglia dell'Udinese.

Sicuramente gli azzurri sono pronti a vivere una situazione importante tra i pali con la decisione dell'erede di Pepe Reina che verrà quindi rimandata a tra dodici mesi. Di certo con l'arrivo di Karnezis il club si arricchirebbe di un altro calciatore importante che potrebbe sostituire l'ex Liverpool magari in Coppa Italia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 17 LUGLIO -

STRINIC IN USCITA (ULTIME NOTIZIE) –

Il Napoli ha deciso di puntare su Mario Rui arrivato in questa sessione di calciomercato dalla Roma. Per un calciatore che arriva ce n'è uno che partirà con il club azzurro che ora si dovrà muovere per cedere il croato Ivan Strinic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che il calciatore in questione sia pronto a vestire la maglia del Galatasaray. Il calciatore ovviamente ha deciso di partire perché non avrebbe trovato spazio non solo per Mario Rui ma perché in rosa c'è anche un altro terzino sinistro di grande spessore come Faouzi Ghoulam.

Nato a Spalato il 17 luglio 1987 è stato acquistato dagli azzurri nel 2015 dal Dnipro a parametro zero. In Campania ha dimostrato di essere un buon terzino, senza però riuscire mai ad eccellere. Sicuramente per lui l'esperienza in Turchia sarà molto importante visto che comunque sembra pronto a firmare per un club importante alla ricerca di rilancio dopo una stagione in cui si è arrivati ''solo'' al quarto posto.

