Calciomercato Roma/ News, oggi fumata bianca per Defrel? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Gregoire Defrel - La Presse

Roma potrebbe mettere a segno un importante colpo di calciomercato. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it pare che potrebbe arrivare l'ufficialità per l'approdo a Roma di Gregoire Defrel. Il francese è molto apprezzato da Eusebio Di Francesco che lo aveva fatto crescere con grande intelligenza proprio al Sassuolo.

Ora lo rivorrebbe a Roma anche per la sua duttilità visto che il francese può giocare sia da vice Edin Dzeko da punta, nonostante il fisico non proprio da corazziere, ma anche come esterno d'attacco nel tridente. Defrel è un calciatore tecnico e di grande rapidità, dovrà migliorare sotto alcuni punti di vista anche perché per lui è un salto importante visto che non ha mai giocato in un top club. Se l'affare si farà il calciatore avrà quindi anche la possibilità di giocare in Champions League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 17 LUGLIO

IL TOTTENHAM CHIUDE PER FOYTH? (ULTIME NOTIZIE) –

Il Tottenham potrebbe aver superato la Roma nella corsa al difensore classe 1998 Juan Marcos Foyth. A lungo si è parlato per il calciomercato dei giallorossi per ora però fermi sul calciatore in questione. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk pare che l'affare in questione tra Spurs ed Estudiantes sia ormai definito. Si parla di otto milioni di sterline, poco più di nove milioni di euro, per portare in Europa questo talento. Pare che proprio Juan Sebastian Veron, direttore sportivo del club albiceleste, sia arrivato in Inghilterra a Londra per chiudere la trattativa in questione.

Foyth è un classe 19enne di belle speranze, ragazzo dotato di fisicità e tecnica. La situazione rimane piuttosto complicata per la Roma che dovrebbe veder tramontare quello che era un obiettivo di calciomercato molto interessante. Staremo a vedere poi se il calciatore in questione andrà a giocare o meno in Premier League.

