Defrel alla Roma/ Calciomercato News: dettagli da limare, si chiude lunedì?

Grégoire Defrel: alla Roma ritroverà Di Francesco (Foto LaPresse)

DEFREL ALLA ROMA CALCIOMERCATO NEWS: OGGI LA FUMATA BIANCA? – Il calciomercato della Roma non dorme mai: la società giallorossa è pronta a chiudere il colpo Grégoire Defrel. Uno dei grandi obiettivi dei capitolini fin dalla scorsa stagione, l’attaccante francese potrebbe lasciare il Sassuolo già oggi: stando infatti alle ultime indiscrezioni, la fumata bianca per questa operazione potrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Il fine settimana ha visto le parti in causa proseguire i contatti; la Roma sta lavorando alacremente per limare le differenze di prezzo tra la domanda del Sassuolo e l’offerta che James Pallotta sarebbe pronto a mettere sul piatto. Il problema per il momento è che i giallorossi vorrebbero scrivere a bilancio questa trattativa nel prossimo esercizio; dunque, bisogna trovare una soluzione alternativa all’acquisto secco e pare che l’affare possa andare in porto con le premesse del prestito oneroso con obbligo di riscatto da esercitare al termine della stagione 2017-2018. Una formula utilizzata sovente nel nostro calcio; in questo modo il Sassuolo avrebbe comunque un’entrata nelle proprie casse, mentre la Roma eviterebbe di pagare subito il prezzo pieno per il calciatore.

Da definire ancora la cifra definitiva che la società giallorossa andrà a spendere per il calciatore; la Roma dovrebbe comunque pagarlo tra i 20 e i 25 milioni di euro. Eusebio Di Francesco è stato piuttosto chiaro in conferenza stampa: lui che ha già allenato il calciatore francese ha detto senza mezzi termini che si tratta di una prima punta. Dunque, la Roma sistemerebbe con il suo arrivo a Trigoria la questione legata al vice di Edin Dzeko, un ruolo che il tecnico aveva detto di voler coprire; in questo senso si spiega anche l’acquisto di Cengiz Under dall’Istanbul Basaksehir, perché il giovane turco è un esterno offensivo e ha già aumentato la batteria dei laterali a disposizione di Di Francesco. Chiaramente in attacco servirà ancora qualcosa: la partenza di Mohamed Salah ha comunque accorciato la coperta, forse servirà ancora un altro elemento per avere la rosa offensiva al gran completo. Intanto però si attende di chiudere l’operazione Defrel, che è in ballo ormai da tempo.

