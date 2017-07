Mahrez alla Roma?/ Calciomercato live, affare difficile: pronti 30 milioni al Leicester?

Riyad Mahrez con la maglia del Leicester (LaPresse)

MAHREZ ALLA ROMA?, CALCIOMERCATO LIVE, AFFARE IN SALITA – La dirigenza della Roma ha messo nel mirino Riyad Mahrez quale suo prossimo obiettivo di calciomercato: l’algerino della Leicester senza dubbio rappresenta un sogno per i tifosi giallorossi, dopo quanto tuffato con il club inglese ma per arrivare al suo profilo la strada che dovrà intraprendere il ds Monchi si annuncia ben difficile. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Gazzetta dello Sport infatti in Trigoria si è ben consapevoli che l’arrivo di Mahrez alla Roma sia fortemente dubbio: la concorrenza per l’algerino è alta e lo stesso potrebbe preferire rimanere in Premier League dove comunque ha molta richiesta, non ultima proprio quella dell’Arsenal. Quello che è certo è che lo stesso esterno non ha molta voglia di continuare a vestire la maglia delle Foxes che per la Roma la caccia si è ufficialmente aperta.

MAHREZ ALLA ROMA? CALCIOMERCATO LIVE, PRESTO UNA NUOVA OFFERTA? - Nonostante diverse difficoltà la dirigenza giallorossa ha deciso di mettersi ufficialmente in mostra in questa finestra di calciomercato per portare Mahrez alla Roma. Dopo tante cessione è l’ufficializzato di Cegiz Under, per la dirigenza Monchi è giunto ora il momento di cercare nel mercato altri fi rinforzi alla rosa del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco e l’algerino rientra negli interessi dei capitolini. Come detto l’affare appare complicato ma presto qualcosa sull’asse Roma-Leicester potrebbe sbloccarsi: stando alle ultime indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport pare infatti che la Roma sia pronta a mettere sul piatto una nuova offerta da 30 milioni di euro. La dirigenza delle foxes che all’inizio aveva fissato a 50 milioni il cartellino di Mahrez ha già abbassato le sue pretese a 35 milioni o poco più, cifra su ci Monchi potrebbe anche intavolare una serie discussione con la controparte inglese.

