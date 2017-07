Belotti al Milan?/ Calciomercato live, Bereguer potrebbe complicare l’affare ma quel like a Bonucci…

Andrea Belotti (LaPresse)

BELOTTI AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE, IL GALLO CONQUISTATO? - Rimane sempre calda l’ipotesi di calciomercato che vedrebbe il bomber del Torino Andrea Belotti vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: l’accattate granata piace e molto alla dirigenza rossonera che non si è mai nascosta in questo senso benché l’interessamento del Diavolo non sia stato particolarmente gradito alla controparte piemontese. Di fatto sul tavolo vi è ancora ben poco di concreto ma non sono poche le voci di calciomercato che dicono che il Gallo sia già stato conquistato dal progetto rossonero: acquisti azzeccati, tanto entusiasmo e una stagione passata eccellente sotto la guida di Vincenzo Montella. Elementi quindi importanti che potrebbero ora acquisire un peso importante. Già nei giorni scorsi aveva fatto scalpore la decisione di Andrea Belotti di non prestare le sua figura per sponsorizzare la nuova maglia del Torino o per lo Spot di Sky per la prossima stagione di Serie A. L’ultimo segnale in questo senso è arrivato dallo stesso bomber del Torino con un like, un “mi piace” sull’ultimo video di Leonardo Bonucci ultimo colpo clamoroso di calciomercato in casa Milan. Certo è noto che i due sono amici da tempo quindi fare dietrologie non è del tutto sensato, ma i tifosi rossoneri attendono e sognano.

BELOTTI AL MILAN? CALCIOMERCATO LIVE, L’AFFARE BEREGUER COMPLICA LA SITUAZIONE? - Che l’affare di calciomercato che porterebbe Andrea Belotti a vestire la maglia del Milan già in questa estate fosse complicato lo si sapeva già da tempo: la dirigenza del Torino non ha mai particolarmente gradito le attenzioni di mercato sul suo bomber legato da una clausola di 100 milioni di euro. A rendere ancora più fumosa la situazione vi è poi anche l’ultimo colpo di mercato in casa dei granata: la dirigenza Cairo ha infatti chiuso solo ieri l’affare lampo per portare Berenguer a vestire la maglia granata, beffando così il Napoli. Con l’arrivo dell’ala sinistra dall’Osasuna porterà a un ballottaggio sulla fascia con Lucas Boyè nel 4-2-3-1 di Mihajlovic: questo precluderebbe quindi l’ingresso in rosa di Niang, il rossonero che il Milan avrebbe intenzione di inserire nell’affare Belotti come contropartita tecnica. Il Milan infatti pare non aver intenzione di versare in cash la cifra chiesta dai granata per il Gallo e da tempo è alla ricerca di una contropartita tecnica che potrebbe incontrare i favori dei piemontese, ma finora senza particolare successo.

