Khouma Babacar (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IL TORINO CHIAMA BABACAR. KALINIC-VIOLA: SEGNALI DI PACE - Il calciomercato della Fiorentina non smette di regalare colpi di scena. Andiamo con ordine e partiamo da Nikola Kalinic. Il croato, rientrato in Croazia per motivi familiari e in attesa della chiamata del Milan, alla fine potrebbe rientrare a Moena e fare regolarmente pace con i viola. I gigliati, per la sua cessione, continuano a chiedere 30 milioni mentre i rossoneri non intendono andare oltre i 20. Difficile che la situazioni si sblocchi, considerando che il Diavolo adesso pensa in grande con Morata, Belotti e Aubameyang. La Fiorentina potrebbe però perdere Matias Vecino, per il quale l'Inter sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Non in soldi cash, ma in 15 milioni più una contropartita tecnica (Ranocchia il nome più gettonato). In uscita rischia di esserci anche Khouma Babacar. L'attaccante, riporta Tuttosport, è finito nel mirino del Torino, che sarebbe pronto a bussare alla porta dei viola in caso di cessione di Belotti. La Fiorentina è pronta a tutelarsi con Nestorovski del Palermo. Caldissimo anche il fronte Bernardeschi, con il giocatore che vuole accelerare il suo passaggio alla Juventus. Alla fine la trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di 40 milioni di euro più bonus, per un totale di 45.

