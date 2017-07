Calciomercato Inter/ News, Matias Vecino colpo a sorpresa! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Angel Di Maria - La Presse

L'Inter potrebbe mettere a segno un colpo di calciomercato molto interessante nelle prossime ore. Nella notte infatti pare che i nerazzurri abbiano messo il piede sull'acceleratore per andare a prendere il centrocampista uruguaiano della Fiorentina Matias Vecino. Questi è tornato in viola l'anno passato dal prestito all'Empoli, confermando in un club di maggior livello la sua grandissima qualità in fase di interdizione.

A Sky Sport, durante Calciomercato - L'Originale, ha parlato Gianluca Di Marzio che ha sottolineato come il club meneghino sia pronto a pagare la clausola di ventiquattro milioni di euro che scade il dieci agosto prossimo e che permette di pagare il calciatore tranquillamente in due esercizi. Matias Vecino è un calciatore di grande talento e che darebbe al club allenato da Luciano Spalletti il giusto numero di muscoli per poi esplodere davanti con tre trequartisti e un centravanti di peso come Maurito Icardi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

DI MARIA ARRIVA SOTTO TRACCIA? (ULTIME NOTIZIE) –

Secondo quanto riportato da SportItalia l'Inter avrebbe deciso di lavorare sottotraccia per arrivare a un calciatore di grandissimo peso internazionale come Angel Di Maria. Da qualche settimana non si sente più il nome di questo calciatore argentino del Paris Saint German sul quale però la società nerazzurra avrebbe deciso di lavorare lontano dalle telecamere per portare a Milano un campione veramente incredibile. L'accordo con il calciatore è stato raggiunto da tempo, come riporta FcInterNews, ma non è facile trattare con il club francese.

C'è da dire però che dopo la cessione di Ivan Perisic l'Inter avrà la moneta contante per accontentare il club allenato da Unai Emery che potrebbe anche decidere di lasciar partire l'ex Manchester United e Benfica. Di Maria si adatterebbe alla perfezione al 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, bravo ad agire su entrambe le corsie offensive e nel puntare la porta avversaria.

