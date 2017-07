Calciomercato Juventus/ News, a breve ufficiali Szczesny e De Sciglio (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Szczesny - La Presse

La Juventus è in partenza per gli Stati Uniti d'America dove continuerà la sua preparazione estiva, considerando anche che manca veramente poco alla Supercoppa Italiana che si giocherà il 13 agosto contro la Lazio. I bianconeri intanto definiscono il loro calciomercato con due colpi importanti in entrata in difesa. A breve ci dovrebbe essere l'ufficialità per l'arrivo di Szczesny e De Sciglio in bianconero. Il portiere polacco era tornato a inizio della sessione di calciomercato all'Arsenal dopo la fine di un prestito biennale alla Roma. Per lui si parla di un ruolo da vice Gianluigi Buffon in questa stagione per prendere poi il suo posso nella prossima stagione.

Al suo fianco potrebbe arrivare Mattia De Sciglio, terzino del Milan che è stato lanciato tra i professionisti proprio da Massimiliano Allegri. Bravo soprattutto in fase difensiva il calciatore ha dimostrato di essere un ragazzo di ottima qualità e tecnica anche se è stato frenato un po' troppo da alcuni problemi fisici.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

OGGI INCONTRO DECISIVO PER PATRICK SCHICK (ULTIME NOTIZIE) –

Continua ad aleggiare mistero sulla situazione legata a Patrick Schick che doveva essere il primo acquisto della Juventus in questa sessione di calciomercato, ma che all'improvviso si è bloccato a causa di un problema fisico rilevato nei test alla fine del mese scorso. Alla fine della settimana appena conclusa il calciatore della Sampdoria si è sottoposto a delle visite mediche ulteriori i cui risultati non sono stati ancora pubblicati.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha sottolineato come l'incontro fondamentale per capire cosa accadrà arriverà oggi tra la Juventus e la Sampdoria pronte a prendere una decisione definitiva. I bianconeri avrebbero chiesto al club blucerchiato una modifica della formula iniziale per valutare proprio nel tempo le condizioni fisiche al calciatore. Inizialmente si parlava di una cessione a titolo definitivo per trenta milioni di euro, per passare a un prestito con diritto di riscatto che svincolerebbe la Juventus in caso di riscontro di ulteriori problemi.

