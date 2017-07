Calciomercato Lazio/ News, c'è l'offerta per Azmoun. Fatta per Di Gennaro

Lazio (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, C'E' L'OFFERTA PER AZMOUN. FATTA PER DI GENNARO - Calciomercato fase due: dopo aver ceduto, la Lazio è pronta ad acquistare. I biancocelesti hanno perso Lucas Biglia e stanno per salutare Keita Balde, vicinissimo all'Inter. Con i soldi in entrata, Lotito e Tare hanno intenzione di rinforzare la squadra puntando quasi tutto su un attaccante in grado di fare la differenza. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio ha messo nel mirino Sardar Azmoun, centravanti rientrato al Rubin Kazan dal Rostov. L'iraniano è considerato il profilo ideale per essere affiancato a Immobile nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. I capitolini sono pronti a mettere sul piatto un'offerta di 15 milioni di euro più 3 di bonus per un totale di 18 milioni. Il Rubin ne chiede 18 bonus esclusi. C'è ancora distanza ma la forbice potrebbe e dovrebbe ridursi. Intanto si lavora per trovare un accordo con Azmoun: la Lazio è pronta a offrirgli un quinquennale a 3 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore, aggiunge La Gazzetta dello Sport, i capitolini si assicureranno lo svincolato Davide Di Gennaro: per lui pronto un triennale da un milione.

