Calciomercato Milan/ News, distanza minima per arrivare ad Aubameyang (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

Il Milan continua a pensare in grande in questa sessione di calciomercato con l'obiettivo di andare a prendere un attaccante in grado di completare il capolavoro firmato Fassone-Mirabelli. Il calciatore in cima alla lista delle preferenze è Pierre-Emerick Aubameyang passato già dal Milan e scartato quando era molto giovane. Ora l'attaccante gabonese è un ragazzo di grande maturità e bravo a dimostrare anche in Europa di poter fare sempre e comunque la differenza.

Secondo quanto riportato dalla Bild pare che la distanza tra domanda e offerta sia al momento veramente minima. Si parla di una decina di milioni di euro che non sarà poi troppo difficile colmare. I rossoneri avrebbero offerto sessanta milioni di euro con i gialloneri che invece ne pretenderebbero dieci in più. Non tramontano comunque gli altri tre calciatori di livello di cui si è parlato negli ultimi giorni e cioè Andrea Belotti, Alvaro Morata e Nikola Kalinic.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

LOCATELLI IN PRESTITO BIENNALE AL TORINO? (ULTIME NOTIZIE) –

Il Milan vive una campagna di calciomercato davvero incredibile con acquisti importanti e la voglia di tornare a vincere subito. C'è qualcuno però che si è scordato di uno dei calciatori esplosi durante la stagione e che dopo un girone d'andata strepitoso ha subito una piccola pausa imprevista. Manuel Locatelli sembra essere finito nel dimenticatoio, ma rimane un calciatore di grandissime qualità e che deve andare a giocare con continuità. Per questo si sta pensando a una possibilità sul calciomercato che non vada a intaccare un gioiello importante per il futuro del Milan.

Secondo quanto riportato a SportItalia da Alfredo Pedullà pare che alla fine non verrà seguita la pista della cessione del calciatore alla Juventus, che si è dimostrata molto interessata, ma pare che sia spuntata la possibilità di cedere Manuel Locatelli in prestito biennale al Torino. In granata il calciatore potrebbe sentirsi libero di crescere e di dimostrare tutte le sue qualità fisiche e tecniche.

