Calciomercato Napoli/ News, ecco il vero motivo per cui è saltato Berenguer (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli sembrava a un passo da Berenguer in questa sessione di calciomercato prima che fosse il Torino a piazzare il colpo a sorpresa. Di questa situazione ha parlato Gianluca Di Marzio durante Calciomercato - L'originale a Sky Sport cercando di spiegare i motivi che hanno portato la trattativa a sfumare definitivamente. Il giornalista ha sottolineato: "Il Napoli aveva in pugno Berenguer, ma non ha chiuso. Ha atteso perché prima ha trattato sulla cifra e poi è stata bloccata dalla mancata cessione di Emanuele Giaccherini.

Quando ci si trova in queste complicate situazioni ci sta poi che il calciatore sia stufo di aspettare. Domenica poi è arrivata l'offerta da parte del Torino che ha chiuso tutto immediatamente. Sicuramente l'ago della bilancia di questa trattativa è legata al mancato addio di Emanuele Giaccherini. Staremo a vedere se quest'ultimo rimarrà in azzurro o se alla fine riuscirà a trovare realtà per tornare a giocare con grandissima continuità.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

A BREVE L'ANNUNCIO DEL RINNOVO DI GHOULAM (ULTIME NOTIZIE) –

Il Napoli ha deciso il terzino sinistro che affiancherà Mario Rui nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il portoghese è arrivato in questa sessione di calciomercato dalla Roma e dovrebbe essere il titolare andando a ricomporre una coppia di terzini di grande spinta con quell'Elseid Hysaj con il quale aveva già giocato a Empoli. Ad essere confermato sarà Faouzi Ghoulam con Ivan Strinic pronto a partire con il Galatasaray pronto a presentare una buona offerta.

Della situazione ha parlato il giornalista della Rai Ciro Venerato ai microfoni di TeleVomero: "Siamo ormai arrivati all'annuncio del rinnovo di Faouzi Ghoulam. Il Napoli conta entro la fine del mese di comunicare ufficialmente il rinnovo quadriennale dell'algerino. Ivan Strinic invece andrà via sicuramente. Ci sarà nel contratto di Ghoulam una clausola rescissoria solo per l'estero da trenta milioni di euro".

