Calciomercato Roma/ News, si monitora la situazione Patrick Schick, affondo per Barreca (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Patrick Schick - La Presse

La Roma monitora con attenzione quello che sta accadendo tra Patrick Schick e la Juventus. L'attaccante di proprietà della Sampdoria arrivò a Genova l'estate scorsa proprio in una corsa al fotofinish proprio con la Roma. Ora i giallorossi fiutano il possibile affare di calciomercato, con la Juventus che di fronte a un piccolo problema fisico del calciatore si sarebbe tirata indietro con diversi esami di cui dobbiamo ancora scoprire i risultati. Nella serata di ieri la squadra di Premium Sport sottolineava come l'affare di Patrick Schick alla Juventus possa davvero saltare con Roma e Inter pronte a metterci le mani.

Il calciatore ha dimostrato di saper dire la sua in Serie A. Esploso nell'ultima stagione con la maglia della Sampdoria è uno dei calciatori più talentuosi del nostro calcio e sicuramente curato un carattere bizzoso questo calciatore potrebbe fare davvero l'ultimo salto decisivo della sua carriera.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE TRATTATIVE LIVE DELLA GIORNATA E LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 19 LUGLIO

15 MILIONI PER BARRECA (ULTIME NOTIZIE) –

Chi segue la Serie B non potrà fare a meno di conoscere questo scanzonato ragazzo, terzino di grande talento, che fa riferimento a nome Antonio Barreca. Dopo due anni tra Cittadella e Cagliari nel campionato cadetto la società granata, proprietaria del suo cartellino, ha deciso di lanciarlo in Serie A. Complice l'infortunio di Cristian Molinaro il ragazzo ha anche giocato abbastanza, meritandosi una grande crescita personale impegnato nell'Under 21 di Gigi Di Biagio. Secondo quanto riporta Sky Sport pare la Roma sia davvero molto interessata a questo calciatore. Il club capitolino ha presentato un'offerta ufficiale di quindici milioni di euro per il ragazzo, compresi i bonus.

I granata per ne vorrebbero quasi venti o poco meno. Nonostante questa ipotesi sono diversi anche i club esteri che si sono accorti di Antonio Barreca. Terzino sinistro di grande qualità, ha dimostrato nel tempo di dare il meglio di sé quando è libero di spingere in avanti provando anche a mettere diversi palloni dentro grazie a un piede anche molto tecnico.

