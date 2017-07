Alex Berenguer (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, NAPOLI BEFFATO: ECCO BERENGUER. ORA ASSALTO A SIMEONE JR - Il Torino ha messo a segno un importante colpo di calciomercato beffando niente meno che il Napoli. Nella giornata di ieri i granata sono riusciti a formalizzare l'arrivo di Alexander Berenguer dall'Osasuna, giocatore che i partenopei avevano praticamente in pugno. Il Toro è riuscito in un piccolo capolavoro di strategia inserendosi tra il club spagnolo e gli azzurri, che in attesa di formalizzare la loro offerta dovevano attendere l'uscita di Giaccherini. Il Torino, dunque, ha aspettato il momento giusto per infilarsi nello spiraglio lasciato aperto dagli azzurri, mettendo sul piatto 5,5 milioni di euro più uno di bonus legato al rendimento di Berenguer. L'Osasuna ha detto sì: fumata bianca e Napoli all'asciutto. A questo proposito il ds degli spagnoli, Braulio Vasquez, spiega così quanto accaduto: “Abbiamo accettato l’offerta del Torino perché la più conveniente per noi. Berenguer ha rinunciato al 15% dell’incasso che gli spettava”. Adesso i granata hanno messo nel mirino Giovanni Simeone del Genoa, che piace tanto anche alla Fiorentina. L'alternativa al Cholito è sempre Duvan Zapata. Ma dopo lo “smacco” Berenguer i rapporti con il Napoli potrebbero raffreddarsi.

